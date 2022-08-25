В ЄС повідомили, скільки тонн українського продовольства експортували по "зерновому коридору"

"Понад 200 тисяч тонн української сільськогосподарської продукції було експортовано через Чорне море. Це обнадіює. Але війна Кремля як і раніше загрожує глобальній продовольчій безпеці", - написала вона.

Глава Єврокомісії додала, що ЄС інвестує в більш стійкі продовольчі системи по всьому світу.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий Коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна мали розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами "Калібр" по порту Одеси.

Як повідомлялося, Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

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