Міжнародний комітет виступив за посилення контролю над ембарго на поставки зброї до Лівії

Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Представники країн - учасниць міжнародного комітету з Лівії висловилися за посилення контролю над ембарго

Представники країн - учасниць міжнародного комітету з Лівії висловилися за посилення контролю над ембарго на поставки зброї в цю країну. Про це в неділю, 16 лютого, заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Як відомо, зустріч комітету, рішення про створення якого було прийнято раніше на конференції по Лівії в Берліні, відбулася на полях 56-й Мюнхенській конференції з безпеки.

Маас нагадав про резолюцію Ради безпеки ООН, в якій йдеться про мету встановити тривалий режим припинення вогню.

"Існує резолюція, в якій прописаний внесок ЄС в забезпечення дотримання ембарго на поставки зброї таким чином, який прийнятний для всіх держав - членів Євросоюзу", - підкреслив він.

У свою чергу глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що питання започаткування місії з контролю за ембарго буде обговорюватися на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі 17 лютого.

Заступник спецпосланця ООН по Лівії Стефані Вільямс підкреслила, що перемир'я в цій країні висить на волосині. Вона також анонсувала проведення в лютому в Женеві "лівійського політичного форуму" широкого представництва.

Нагадаємо, раніше Хайко Маас пригрозив санкціями країнам, які підтримують громадянську війну в Лівії. За словами глави німецького зовнішньополітичного відомства, країни, що порушують ембарго на поставки зброї ворогуючих сторін в Лівії, не залишаться безкарними.