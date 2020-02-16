Німеччина пригрозила санкціями за підтримку війни в Лівії

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Країни, що порушують ембарго, не залишаться непокараними

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас пригрозив санкціями країнам, які підтримують громадянську війну в Лівії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами очільника німецького зовнішньополітичного відомства, країни, що порушують ембарго на постачання зброї ворожим сторонам у Лівії, не залишаться непокараними.

"Ми нагадали всім зацікавленим сторонам, що слова, сказані в Берліні, повинні супроводжуватися справами, особливо після того, як Рада безпеки ООН підтримала відповідну резолюцію. Є різні механізми, в тому числі комітет із санкцій ООН", - заявив він.

Маас наголосив, що імена тих, хто порушує ембарго на постачання зброї в Лівію, будуть оголошені публічно.

"Але найважливіше забезпечити прозорість, щоб ті, хто має намір продовжувати порушувати ембарго, знали, що їх виявлять і їх імена будуть оприлюднені", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Російську Федерацію в керуванні війною в Лівії. Ердоган стверджує, що за громадянською війною в Лівії стоять російські чиновники "вищого рівня", які керують приватними збройними формуваннями.