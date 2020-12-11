ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС узгодив санкції проти Туреччини через конфлікт в Середземномор'ї

Автор: Игорь Литвиненко

Країни-члени Європейського союзу погодили пакет санкцій проти Туреччини. Вони будуть введені проти осіб і компаній, які брали участь у плануванні і проведенні розвідки газових родовищ на спірних дільницях у Середземному морі.

Популярні новини

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Санкції будуть передбачати заборону на в'їзд і заморожування активів на території Євросоюзу. Остаточне рішення щодо санкцій прийме Рада Європи.

При цьому Греція і Кіпр вимагають ввести більш жорсткі санкції проти Туреччини від ЄС. Своєю чергою лідери Євросоюзу виступили за подальший конструктивний діалог з Туреччиною.

Нагадаємо, в кінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії і пообіцяли подати скаргу.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз розширить санкції проти Туреччини за буріння в спірних водах Середземного моря. У свою чергу Туреччина пригрозила Євросоюзу санкціями. В Анкарі вважають, що від обопільних санкцій програють усі - і Туреччина, і Євросоюз.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТурцияСанкції проти Росії