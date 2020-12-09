ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ЄС розширить санкції проти Туреччини за буріння в Середземномор'ї

Середа 09 грудня 2020 15:32
ЄС розширить санкції проти Туреччини за буріння в Середземномор'ї
Фото: прапори ЄС (ec.europa.eu)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз накладе санкції на більшу кількість турецьких компаній та осіб, відповідальних за буріння в спірних водах Середземного моря. Проект заяви підготовлений лідерам ЄС для погодження на саміті в четвер, 10 грудня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У разі погодження ЄС підготує додатковий перелік на основі санкційного списку, який вже існує з 2019 року, і при необхідності буде працювати над розширенням його обсягу.

У понеділок міністри закордонних справ ЄС заявили, що Туреччина не змогла вирішити суперечку з Грецією та Кіпром з приводу потенційних газових ресурсів, але вони залишили рішення про санкції на саміт ЄС.

У минулому році ЄС створив програму санкцій, щоб покарати за несанкціоновану розвідку в східному Середземномор'ї, заморозивши активи людей і компаній, звинувачених у плануванні або участь у діяльності у виключній економічній зоні Кіпру або на її континентальному шельфі.

Нагадаємо, в кінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії і пообіцяли подати скаргу.

Зазначимо, на початку листопада Європейський союз оголосив про рішення продовжити санкції проти фізичних осіб і установ Туреччини. Це пов'язано з тим, що турецька сторона продовжує проводити незаконні дії з буріння в Східному Середземномор'ї.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка ЕвросоюзТурция

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся