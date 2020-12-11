ЄС узгодив санкції проти Туреччини через конфлікт в Середземномор'ї

Фото: прапори Євросоюзу (flickr.com/libereurope)

Країни-члени Європейського союзу погодили пакет санкцій проти Туреччини. Вони будуть введені проти осіб і компаній, які брали участь у плануванні і проведенні розвідки газових родовищ на спірних дільницях у Середземному морі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Санкції будуть передбачати заборону на в'їзд і заморожування активів на території Євросоюзу. Остаточне рішення щодо санкцій прийме Рада Європи.

При цьому Греція і Кіпр вимагають ввести більш жорсткі санкції проти Туреччини від ЄС. Своєю чергою лідери Євросоюзу виступили за подальший конструктивний діалог з Туреччиною.

Нагадаємо, в кінці жовтня Туреччина розширила розвідку корисних копалин на спірній з Грецією та Кіпром шельфі. В Афінах розкритикували Анкару за такі дії і пообіцяли подати скаргу.

Раніше РБК-Україна писало, що Європейський союз розширить санкції проти Туреччини за буріння в спірних водах Середземного моря. У свою чергу Туреччина пригрозила Євросоюзу санкціями. В Анкарі вважають, що від обопільних санкцій програють усі - і Туреччина, і Євросоюз.