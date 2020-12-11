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ЕС согласовал санкции против Турции из-за конфликта в Средиземноморье

Брюссель, Пятница 11 декабря 2020 11:59
ЕС согласовал санкции против Турции из-за конфликта в Средиземноморье
Фото: флаги Евросоюза (flickr.com/libereurope)
Автор: Игорь Литвиненко

Страны-члены Европейского союза согласовали пакет санкций против Турции. Они будут введены против лиц и компаний, которые принимали участие в планировании и проведении разведки газовых месторождений на спорных участках в Средиземном море.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Санкции будут предусматривать запрет на въезд и замораживание активов на территории Евросоюза. Окончательное решение относительно санкций примет Совет Европы.

При этом Греция и Кипр требуют ввести более жесткие санкции против Турции от ЕС. В свою очередь лидеры Евросоюза выступили за дальнейший конструктивный диалог с Турцией.

Напомним, в конце октября Турция расширила разведку полезных ископаемых на спорном с Грецией и Кипром шельфе. В Афинах раскритиковали Анкару за такие действия и пообещали подать жалобу.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз расширит санкции против Турции за бурение в спорных водах Средиземного моря. В свою очередь Турция пригрозила Евросоюзу ответными санкциями. В Анкаре считают, что от обоюдных санкций проиграют все - и Турция, и Евросоюз.

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