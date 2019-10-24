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ЄС погодиться на відтермінування Brexit, - Reuters

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Посли 27 країн на зустрічі в Брюсселі в середу не прийняли рішення про продовження

Європейський Союз поки не ухвалив рішення щодо надання Великій Британії тримісячного відтермінування Brexit. Про це повідомляє Reuters.

Посли для прийняття рішень знову зустрінуться у п’ятницю і сподіваються прийняти рішення, щоб уникнути надзвичайного саміту лідерів з цього питання.

Президент Європейської ради Дональд Туск заявив у середу, що він рекомендує лідерам 27 країн-членів ЄС підтримати продовження Brexit. Дипломати ЄС заявили, що найімовірнішим сценарієм є те, що Британії нададуть тримісячну затримку і дозволять вийти раніше, якщо вона ухвалить відповідне законодавство.

Прес-секретар британського прем'єра заявив, що якщо ЄС запропонує відкласти Brexit до кінця січня, у Британії повинні бути дострокові вибори, і це може відбутися до Різдва.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар підтримав нову відстрочку угоди про вихід Великобританії з ЄС до 31 січня 2020 року. За його словами, Великобританія як і раніше збереже можливість покинути ЄС до 31 січня 2020 року, якщо угода про вихід буде ратифіковано до цієї дати.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон повідомив президенту Європейської ради Дональду Туску, що не хоче черговий відстрочки по Brexit. Джонсон вважає, що Великобританія здатна укласти угоду до 31 жовтня.

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