ЄС згоден відкласти Brexit для проведення в Британії референдуму

ЄС готовий відкласти Brexit у тому випадку, якщо це буде необхідно для проведення у Великобританії дострокових парламентських виборів нового референдуму. Про це повідомляє The Independent.

За словами представника ЄС, Брюссель міг би піти на довгу відстрочку і в тому разі, якщо британський уряд і парламент країни узгодять новий прийнятний для ЄС план дій, який стане реальною альтернативою проекту угоди про умови Brexit, який вже тричі відхилила Палата громад.

"Один з варіантів - це парламентські вибори. Ми всі будуємо припущення з приводу того, що вони могли б змінити, проте у нас демократія, і ми поважаємо демократичні процедури, так що вибори могли б відбутися. Що стосується другого референдуму, то цей варіант не здається дуже ймовірним, однак мова також йде про демократичну процедуру, до якої ми б також поставилися з повагою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 березня, британський парламент в третій раз відхилив угоду про вихід Британії з складу Європейського союзу. Проти проголосували 344 депутатів, за - 286.

У зв'язку з провалом вже третього голосування Дональд Туск скликав позачергову раду Європейського Союзу на 10 квітня.

Додамо, вчора в Лондоні тисячі прихильників виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу влаштували протест біля парламенту в Лондоні через затримку Brexit.