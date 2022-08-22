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ЄС планує організувати місію з навчання та допомоги ЗСУ, - Боррель

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Понеділок 22 серпня 2022 14:43
ЄС планує організувати місію з навчання та допомоги ЗСУ, - Боррель Фото: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

ЄС розглядає можливість організації місії з навчання та допомоги для українських військових у сусідніх країнах. Пропозиція буде обговорюватися наступного тижня в Празі на засіданні Ради міністрів ЄС.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Quo Vadis Europe.

"Це буде не в Україні, а в сусідніх країнах, де вже є навчальні місії. Я сподіваюся, що він буде схвалений", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони Нової Зеландії Пені Енаре підтвердив відправку до Британії військових інструкторів для навчання солдатів з України.

Крім того, Естонія відправить військових інструкторів до Британії для навчання солдатів з України.

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