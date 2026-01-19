ЕС созывает экстренный саммит из-за заявлений Трампа о Гренландии

Экстренные консультации ЕС из-за заявлений США

Лидеры всех 27 государств Европейского Союза в ближайшие дни проведут внеочередную встречу, посвященную реакции на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.

Речь идет о возможной аннексии Гренландии, а также о намерении ввести торговые пошлины против отдельных европейских стран.

Информация о подготовке саммита была озвучена поздно вечером в воскресенье, 18 января, после завершения экстренного заседания послов ЕС в Брюсселе.

Дипломаты обсуждали заявления американского лидера о покупке Гренландии и применении экономических мер к государствам, которые выступают против этого шага.

Позиция ЕС по ситуации вокруг Гренландии

Президент Европейского совета Антониу Кошта сообщил о созыве внеочередного заседания и обозначил ключевые принципы, которых придерживается Евросоюз.

Среди них — единство в вопросах международного права, уважение территориальной целостности и национального суверенитета, а также солидарность с Данией и Гренландией.

Кроме того, подчеркивается общий трансатлантический интерес к обеспечению мира и безопасности в Арктике, включая сотрудничество в рамках НАТО.

В ЕС также считают, что введение тарифов подорвет отношения с США и противоречит действующим торговым договоренностям.

Когда пройдет саммит и в каком формате

По словам источников в ЕС, саммит лидеров запланирован на четверг, 22 января. Ожидается, что встреча пройдет в очном формате и потребует личного присутствия глав государств и правительств, а не в виде видеоконференции.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести 10-процентные пошлины против ряда европейских стран, включая Великобританию, Францию и Германию, обвинив их в поддержке Гренландии.

После этого ключевые европейские лидеры выступили с заявлениями о солидарности и готовности защищать суверенитет.