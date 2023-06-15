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Франция требует, чтобы ЕС объявил торговую войну против Китая, - Politico

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Четверг 15 июня 2023 21:49
Франция требует, чтобы ЕС объявил торговую войну против Китая, - Politico Фото: Франция требует, чтобы ЕС объявил торговую войну против Китая (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Франция усиливает давление на Европейский союз, требуя дать отпор преимуществам Китая в таких экспортных секторах как электромобили. Однако ЕС опасается риска развязывания тотального торгового конфликта с Пекином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

За последние годы Брюссель усовершенствовал свой арсенал средств защиты торговли, и теперь Франция требует, чтобы Европейская комиссия использовала это новое оружие.

"Вопрос о том, удастся ли Франции убедить остальных членов ЕС, особенно Германию, вероятно, станет главным на повестке дня, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в конце этого месяца", - говорится в материале.

При этом отмечается, что Германия и другие страны были уязвлены неудачной попыткой Брюсселя использовать торговые инструменты ЕС против Китая в 2013 году и, вероятно, будут выступать за более осторожный путь, чтобы не спровоцировать Пекин на принятие контрмер против промышленности ЕС.

Наиболее спорная французская идея заключается в том, что ЕС должен открыть зонд, прокладывающий путь к тарифам на китайские электромобили.

Издание заявляет, что главный европейский страх заключается в том, что Пекин может использовать щедрую государственную поддержку для выпуска несправедливо дешевых автомобилей, которые могут наводнить рынок ЕС со скоростью и масштабами, угрожающими собственному производству электромобилей в ЕС.

Еврокомиссия обсуждает вопрос о начале расследования, которое может позволить Брюсселю наложить дополнительные сборы, известные как антидемпинговые и антисубсидиарные тарифы, на такие автомобили.

Торговля с Китаем

Канцлер Германии Олаф Шольц призывал ЕС уменьшить зависимость от Китая, обвинив правительство в Пекине в том, что оно все больше выступает в роли соперника и конкурента, а не партнера.

При этом Bloomberg заявлял, что ЕС и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах как Китай.

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