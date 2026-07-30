ЕС одобрил дополнительные 8,3 млрд евро для Украины: какие требования должен выполнить Киев
Совет ЕС одобрил изменения в механизм поддержки Украины Ukraine Facility и связанный с ним "План Украины" (Ukraine Plan), определяющий необходимые для получения финансирования реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.
План Украины определяет, какие реформы Украина должна осуществить для получения средств в рамках механизма Ukraine Facility.
Изменения предполагают включение в план дополнительного финансирования на 8,3 млрд. евро в 2026 году. Эти средства будут предоставлены через механизм Ukraine Support Loan, который Европарламент и Совет ЕС согласовали в феврале 2026 года.
Обновленный Ukraine Plan также предусматривает новые этапы реформ. В частности, Украина должна выполнить дополнительные обязательства в области верховенства права и борьбы с коррупцией.
Выполнение этих условий необходимо для дальнейших выплат по программе.
Отмечается, что часть предварительных этапов реформы стало невозможно выполнить в начальные сроки из-за объективных обстоятельств, связанных с войной.
Обновленный план добавляет 27 новых количественных и качественных индикаторов, десять из которых нуждаются в принятии законов.
Он пересматривает 34 из 146 действующих этапов выполнения программы, переносит сроки выполнения 12 реформ, требующих больше времени.
Новый план заменяет или изменяет ряд реформ и инвестиционных проектов в соответствии с условиями войны и увеличивает общее количество индикаторов Ukraine Plan со 146 до 173.
Среди новых реформ особый акцент сделан на верховенстве права, борьбе с коррупцией, реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС, энергетическом секторе и дальнейшей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.
Ukraine Facility
Напомним, программа поддержки Украины Ukraine Facility была начата в 2024 году. Она предусматривает финансирование до 50 млрд евро в форме грантов и ссуд для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024-го по 2027 год.
У программы есть конкретный перечень структурных реформ и мероприятий, которые должны способствовать устойчивому развитию экономики Украины, зеленому переходу, цифровой трансформации и европейской интеграции.
Как сообщало РБК-Украина, в конце мая Совет ЕС утвердил выделение почти 2,8 миллиарда евро для Украины по программе Ukraine Facility.
В июне Украина получила седьмой транш финансирования от Евросоюза в рамках программы "Ukraine Facility". Размер пособия составил 2,8 млрд евро.
В тот же месяц Украина получила от Евросоюза еще 3,8 миллиарда евро. Эти деньги будут направлены на финансирование украинской армии и оборонного сектора.