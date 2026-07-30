ЕС одобрил дополнительные 8,3 млрд евро для Украины: какие требования должен выполнить Киев

Совет ЕС одобрил изменения в механизм поддержки Украины Ukraine Facility и связанный с ним "План Украины" (Ukraine Plan), определяющий необходимые для получения финансирования реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

План Украины определяет, какие реформы Украина должна осуществить для получения средств в рамках механизма Ukraine Facility.

Изменения предполагают включение в план дополнительного финансирования на 8,3 млрд. евро в 2026 году. Эти средства будут предоставлены через механизм Ukraine Support Loan, который Европарламент и Совет ЕС согласовали в феврале 2026 года.

Обновленный Ukraine Plan также предусматривает новые этапы реформ. В частности, Украина должна выполнить дополнительные обязательства в области верховенства права и борьбы с коррупцией.

Выполнение этих условий необходимо для дальнейших выплат по программе.

Отмечается, что часть предварительных этапов реформы стало невозможно выполнить в начальные сроки из-за объективных обстоятельств, связанных с войной.

Обновленный план добавляет 27 новых количественных и качественных индикаторов, десять из которых нуждаются в принятии законов.

Он пересматривает 34 из 146 действующих этапов выполнения программы, переносит сроки выполнения 12 реформ, требующих больше времени.

Новый план заменяет или изменяет ряд реформ и инвестиционных проектов в соответствии с условиями войны и увеличивает общее количество индикаторов Ukraine Plan со 146 до 173.

Среди новых реформ особый акцент сделан на верховенстве права, борьбе с коррупцией, реформах, необходимых для вступления Украины в ЕС, энергетическом секторе и дальнейшей интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.