ЕС ищет способы, как изъять часть замороженных 280 млрд долларов РФ, - Bloomberg

Европейский союз изучает способы изъятия замороженных 280 млрд долларов Центрального банка России. Причина в том, что блок пытается обеспечить финансовую и военную поддержку Украине на фоне признаков того, что США могут сократить свою помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, чиновники ЕС обсуждают, как эти активы могут быть использованы в качестве залога для запланированной Международной претензионной комиссии, которая определит размер компенсации, причитающейся Украине. Активы могут быть арестованы, если Москва откажется оплатить убытки.

Собеседники уточняют, что сумма конфискованных средств будет засчитана как часть российских выплат за нанесенный Украине ущерб в рамках возможного мирного соглашения.

Главы министерства экономики и финансовых услуг ЕС Валдис Домбровскис и Мария Луис Альбукерке заявили, что блок должен изучить все возможные варианты помощи Украине, включая конфискацию активов российского Центробанка.

Другой обсуждаемый вариант предполагает, что ЕС обяжет государства-члены конфисковать суверенные активы в качестве компенсации за разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Они изучают, будет ли решение Международного уголовного суда по этому вопросу и жестокость атак оправдывать действия в соответствии с уголовным законодательством стран ЕС.

В то же время, предложения о полной конфискации активов были отвергнуты государствами-членами, включая Германию и Францию. В частности, из-за правовых и экономических последствий, которые это могут быть, а также из-за того, как такие действия могут повлиять на международную роль евро.

Далее издание пишет, что дипломатическая служба ЕС и некоторые государства-члены изучили, потребуются ли судебные решения в качестве правовой основы для ареста замороженных активов или же будет достаточно расчета ущерба. Европейский центральный банк выразил обеспокоенность по поводу этой идеи.

Предложения усложняются тем, что G7 уже использовала прибыль, полученную от замороженных российских активов для финансирования кредита Украине на 50 миллиардов долларов.

Как сообщается, Европейская комиссия сообщила послам ЕС на этой неделе, что переговоры о создании Международной комиссии по претензиям начнутся 24 марта. Также там добавили, что новая организация будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел в понедельник, 24 февраля.

Задачей новой комиссии будет оценка претензий о возмещении ущерба и определение точной суммы, подлежащей выплате.

"Без компенсации не может быть справедливости. Россия должна ответить за свою агрессию, и она должна заплатить", - заявила в этом месяце глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Bloomberg уточняет, что ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около 280 млрд долларов активов российского центрального банка в форме ценных бумаг и наличных, в основном через бельгийский клиринговый дом Euroclear. Согласно оценкам Казначейства США, санкции, наложенные на видных российских лиц, заморозили еще около 58 млрд долларов активов, включая дома, яхты и частные самолеты.