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ЕС ищет быстрый компромисс для заказа снарядов для Украины, - Боррель

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Украина, Понедельник 24 апреля 2023 12:29
ЕС ищет быстрый компромисс для заказа снарядов для Украины, - Боррель Фото: глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Страны ЕС будут искать быстрый компромисс по порядку совместного заказа боеприпасов для Украины. Поскольку все находятся в "чрезвычайной ситуации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге 24 апреля.

"Я говорил с (министром иностранных дел Украины Дмитрием, - ред.) Кулебой по двум путям (предоставление боеприпасов, - ред.). Первый уже реализуется. Мы получили запросы на компенсацию на сумму 600 млн евро", - сказал он.

При этом Боррель затруднился ответить, сколько боеприпасов по этой сумме в 600 млн евро и в каком они состоянии.

"Но я получил запрос на уплату этой суммы", - добавил он.

Кроме того, он признал, что действительно существуют несогласия вокруг второго пути - относительно порядка совместного заказа боеприпасов на предприятиях оборонной промышленности.

"Все будут понимать, что мы находимся в чрезвычайной ситуации. Я уверен, что мы достигнем согласования быстро. Но обращайте внимание: в то время как мы ищем это правовое решение, мы не сидим и не ждем. Вся работа продолжается, поэтому сразу после того, как это политическое соглашение будет достигнуто, практическая работа будет осуществлена", - добавил высокий представитель ЕС.

Как сообщалось, главы МИД стран Евросоюза пока не согласовали 11 пакет санкций против России. Также есть разногласия между странами по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Напомним, недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что кроме ПВО, ВСУ нуждаются в боеприпасах. Он также отметил, что у ВСУ есть и другие потребности, в том числе в тяжелых грузовиках и прицепах к ним.

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