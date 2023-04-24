ЕС ищет быстрый компромисс для заказа снарядов для Украины, - Боррель

Страны ЕС будут искать быстрый компромисс по порядку совместного заказа боеприпасов для Украины. Поскольку все находятся в "чрезвычайной ситуации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля перед встречей глав МИД стран ЕС в Люксембурге 24 апреля.

"Я говорил с (министром иностранных дел Украины Дмитрием, - ред.) Кулебой по двум путям (предоставление боеприпасов, - ред.). Первый уже реализуется. Мы получили запросы на компенсацию на сумму 600 млн евро", - сказал он.

При этом Боррель затруднился ответить, сколько боеприпасов по этой сумме в 600 млн евро и в каком они состоянии.

"Но я получил запрос на уплату этой суммы", - добавил он.

Кроме того, он признал, что действительно существуют несогласия вокруг второго пути - относительно порядка совместного заказа боеприпасов на предприятиях оборонной промышленности.

"Все будут понимать, что мы находимся в чрезвычайной ситуации. Я уверен, что мы достигнем согласования быстро. Но обращайте внимание: в то время как мы ищем это правовое решение, мы не сидим и не ждем. Вся работа продолжается, поэтому сразу после того, как это политическое соглашение будет достигнуто, практическая работа будет осуществлена", - добавил высокий представитель ЕС.