ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС ищет новые способы помочь Украине, - Bloomberg

Украина, Вторник 12 марта 2024 08:47
UA EN RU
ЕС ищет новые способы помочь Украине, - Bloomberg Фото: ЕС предложит новые способы помощи Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский Союз продвигается вперед на различных фронтах, чтобы сохранить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что Европейская комиссия сегодня предложит рамки переговоров для продвижения процесса присоединения Киева к блоку, а в ближайшие дни будет отправлен платеж в размере 4,5 млрд евро для поддержки украинского бюджета.

Кроме того, Еврокомиссия может предложить уже на этой неделе направить доходы, полученные от налога на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка, для украинских военных нужд - вопрос, который сегодня будет обсуждаться министрами финансов ЕС.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран Европейского союза во время саммита приняли решение о начале переговоров с Украиной по членству в блоке.

Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия. Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Еврокомиссия может принять решение 12, 13, 14 марта.

Программа ЕС на 50 млрд евро

Напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов. Первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.

Как сообщало РБК-Украина, инструмент контроля над использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.

Использование российских активов для помощи Украине

По данным Financial Times, Евросоюз намерен выделить Украине уже в этом году до 3 млрд евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России.

Еврокомиссия готовит план, который будет включать в себя конфискацию связанной с санкциями прибыли, полученной в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Первый транш средств может быть выплачен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение стран-членов ЕС. Ожидается, что это предложение представителям главам МИД будет сделано до саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

Около 190 млрд евро российских активов было заморожено в Euroclear с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, что уже принесло прибыль в 3,85 млрд евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация
NEWS
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
Танки и бои. Российские добровольцы прорвали границу РФ: что известно
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг