ЕС ищет новые способы помочь Украине, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Ожидается, что Европейская комиссия сегодня предложит рамки переговоров для продвижения процесса присоединения Киева к блоку, а в ближайшие дни будет отправлен платеж в размере 4,5 млрд евро для поддержки украинского бюджета.

Кроме того, Еврокомиссия может предложить уже на этой неделе направить доходы, полученные от налога на непредвиденные доходы от прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка, для украинских военных нужд - вопрос, который сегодня будет обсуждаться министрами финансов ЕС.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран Европейского союза во время саммита приняли решение о начале переговоров с Украиной по членству в блоке.

Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия. Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Еврокомиссия может принять решение 12, 13, 14 марта.

Программа ЕС на 50 млрд евро

Напомним, 28 февраля Совет ЕС окончательно одобрил программу Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят до 2027 года 50 млрд евро долгосрочных кредитов. Первый транш на 4,5 млрд евро ожидается в марте.

Как сообщало РБК-Украина, инструмент контроля над использованием средств ЕС для Украины по четырехлетней программе Ukraine Facility на 50 млрд евро будет иметь три уровня.

Использование российских активов для помощи Украине

По данным Financial Times, Евросоюз намерен выделить Украине уже в этом году до 3 млрд евро за счет прибыли, полученной от замороженных активов России.

Еврокомиссия готовит план, который будет включать в себя конфискацию связанной с санкциями прибыли, полученной в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Первый транш средств может быть выплачен уже в июле, если Брюссель сможет получить одобрение стран-членов ЕС. Ожидается, что это предложение представителям главам МИД будет сделано до саммита лидеров ЕС на следующей неделе.

Около 190 млрд евро российских активов было заморожено в Euroclear с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, что уже принесло прибыль в 3,85 млрд евро.