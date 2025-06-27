В ЕС сформируют систему обороны для противодействия российским угрозам
Европейскому Союзу необходимо сформировать общую систему обороны, которая способна эффективно противодействовать угрозам со стороны Российской Федерации.
Об этом заявил президент Европейского Совета Антониу Кошта, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.
Чиновник отметил, что в нынешних условиях вызовов безопасности, обусловленных, в частности, агрессивной политикой Москвы, ЕС не может позволить себе дальнейшее сохранение фрагментированной оборонной модели. Вместо этого он призвал к созданию единой, интегрированной системы обороны на уровне всего Союза.
По убеждению президента Европейского Совета, пришло время отказаться от дублирования военных возможностей в каждой отдельной стране-члене ЕС.
Он подчеркнул важность объединения усилий в таких направлениях, как:
- совместные закупки;
- гармонизация технических стандартов;
- развитие военно-промышленного комплекса;
- привлечение частных инвестиций в сектор обороны.
"Нам следует построить общую европейскую систему обороны и сдерживать агрессию. Нам не нужно дублировать те же возможности в каждом государстве. Нам не нужно умножать на 27 (нынешнее количество стран-членов ЕС. - ред.) все наши инвестиции в оборону. Нам нужна эффективность и справедливое распределение нагрузки", - заявил Кошта.
Глава Евросовета отметил, что в рамках указанной стратегии, ЕС уже реализует первый пакет оборонных инвестиций через финансовый инструмент SAFE, целью которого является повышение эффективности расходов, усиление стратегической самостоятельности Союза и рационализация закупок.
Кошта отметил, что ведомство работает как команда над повышением эффективности расходов средств, более рационального инвестирования и эффективного взаимодействия.
"Для этого происходит объединение спроса, совместных закупок, стандартизации и упрощения, стимулирование европейских исследований, европейской промышленности, европейских рабочих мест", - добавил глава Европейского Совета.
Российская угроза для Европы
По данным украинской разведки, Кремль готовит новые военные операции в странах НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в течение следующих пяти лет, Россия может подготовиться к нападению на страны Альянса.
В то же время, диктатор Владимир Путин недавно опроверг эти намерения.
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