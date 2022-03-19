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Україна отримає від США системи ППО найближчими днями, - Данилов

Новость на русском →
Субота 19 березня 2022 23:43
Україна отримає від США системи ППО найближчими днями, - Данилов Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Вже найближчими днями Україна отримає від США системи протиповітряної оборони та іншу військову техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данилова в ефірі телемарафону.

"Вони (США, - ред.) публічно оголосили. Це будуть і "Стінгери", і" Джавеліни", і протитанкові комплекси. Це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони", - зазначив Данилов.

Він також підкреслив, що на території України зброя буде через кілька днів.

Нагадаємо, ВСУ просить західних партнерів надати Україні радянські літаки МіГ-29, Су-24 і Су-25 або західні F-15 і F-16, які вже були у вжитку.

Спікер командування Повітряних Сил Юрій Гнат зазначив, що дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), допомогли б нам битися в небі з російськими окупантами.

Ми також писали про те, що за добу 18 березня українська протиповітряна оборона збила як мінімум 12 повітряних цілей російських військових.

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Олексій Данілов Війна Росії проти України
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