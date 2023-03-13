В ЕС разрабатывают свою версию закона об "иностранных агентах", - Politico
Европейский Союз разрабатывает свою версию закона, который вынудит неправительственные группы, консультанты и научные учреждения раскрывать любое финансирование из-за границ ЕС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Известно, что закон находится на ранних стадиях разработки. Однако он будет разработан по схеме в Соединенных Штатах и Австралии. Например, в США еще с 1938 года от лоббистов, работающих от имени иностранных правительств, требуется регистрироваться в федеральном правительстве.
При этом европейская версия вряд ли будет нацелена на отдельных лиц. Однако закон заставит как коммерческие, так и некоммерческие организации во всем блоке раскрыть финансирование вне ЕС. Он будет связан с такими транзакциями как оплата академического обучения.
Однако часть чиновников ЕС считает, что принятие подобного закона не ко времени. Принимая во внимание протесты, которые прошли в Грузии на фоне принятия аналогичного закона.
Да, неправительственные организации выразили обеспокоенность данным законопроектом. Они выразили обеспокоенность тем, что закон можно будет использовать как оружие для подавления продемократических сил в странах.
Напомним, в конце февраля в Грузии представили законопроект об "иноагентах", фактически копирующий российский закон. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "иноагентов".
26 февраля во время заседания грузинского парламента депутаты в первом чтении поддержали законопроект об "иноагентах".
Сначала участники акции против закона об "иноагентах" перекрыли проспект Руставели в Тбилиси. Количество участников значительно увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об "иноагентах".
Полиция начала разгонять участников акции, используя газ и водомет. В свою очередь протестующие начали бросать "коктейли Молотова" в полицейских.
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