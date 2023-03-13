В ЕС разрабатывают свою версию закона об "иностранных агентах", - Politico

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Известно, что закон находится на ранних стадиях разработки. Однако он будет разработан по схеме в Соединенных Штатах и Австралии. Например, в США еще с 1938 года от лоббистов, работающих от имени иностранных правительств, требуется регистрироваться в федеральном правительстве.

При этом европейская версия вряд ли будет нацелена на отдельных лиц. Однако закон заставит как коммерческие, так и некоммерческие организации во всем блоке раскрыть финансирование вне ЕС. Он будет связан с такими транзакциями как оплата академического обучения.

Однако часть чиновников ЕС считает, что принятие подобного закона не ко времени. Принимая во внимание протесты, которые прошли в Грузии на фоне принятия аналогичного закона.

Да, неправительственные организации выразили обеспокоенность данным законопроектом. Они выразили обеспокоенность тем, что закон можно будет использовать как оружие для подавления продемократических сил в странах.