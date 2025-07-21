ЕС разрабатывает новый пакет санкций против РФ, чтобы склонить Кремль к переговорам

Европейский Союз начал разработку нового санкционного пакета в отношении России, чтобы принудить Владимира Путина к переговорам о мире с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

По словам дипломата, Украина уже пять месяцев демонстрирует свою готовность к безусловному прекращению огня на 30 дней по предложению Соединенных Штатов, а Франция пять месяцев ждет подобного ответа от России.

"Мы все знаем о максималистских заявлениях и позиции с ее (России. - ред.) стороны, потому что это всегда те же, которые при каждой возможности выдвигаются и заявляются, но переговоры должны учитывать интересы двух сторон. Переговоры это не подчинение одной стороны другой", - отметил Барро.

Глава французского МИД напомнил заявления президента Владимира Зеленского о том, что предпосылкой переговоров должно быть прекращение огня, и подчеркнул, что "переговоры не могут происходить под бомбами".

Он вспомнил об украино-российских переговорах в Стамбуле весной 2022 года, которые были прерваны зверствами, совершенными российскими военными в Буче и в Изюме. По мнению Барро, эти факты "продемонстрировали неискренность и подлость российского президента".

"Поэтому имеем на сегодня ультиматум, который выдвинул президент США на 50 дней. Мы только что приняли новый пакет санкций с европейской стороны. Я попросил свои команды восстановить сразу дальнейшую работу, чтобы построить еще более мощный санкционный пакет, чтобы побудить Россию к переговорам", - подытожил глава МИД Франции.