ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ЕС разрабатывает новый пакет санкций против РФ, чтобы склонить Кремль к переговорам

Понедельник 21 июля 2025 23:57
UA EN RU
ЕС разрабатывает новый пакет санкций против РФ, чтобы склонить Кремль к переговорам Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Европейский Союз начал разработку нового санкционного пакета в отношении России, чтобы принудить Владимира Путина к переговорам о мире с Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

По словам дипломата, Украина уже пять месяцев демонстрирует свою готовность к безусловному прекращению огня на 30 дней по предложению Соединенных Штатов, а Франция пять месяцев ждет подобного ответа от России.

"Мы все знаем о максималистских заявлениях и позиции с ее (России. - ред.) стороны, потому что это всегда те же, которые при каждой возможности выдвигаются и заявляются, но переговоры должны учитывать интересы двух сторон. Переговоры это не подчинение одной стороны другой", - отметил Барро.

Глава французского МИД напомнил заявления президента Владимира Зеленского о том, что предпосылкой переговоров должно быть прекращение огня, и подчеркнул, что "переговоры не могут происходить под бомбами".

Он вспомнил об украино-российских переговорах в Стамбуле весной 2022 года, которые были прерваны зверствами, совершенными российскими военными в Буче и в Изюме. По мнению Барро, эти факты "продемонстрировали неискренность и подлость российского президента".

"Поэтому имеем на сегодня ультиматум, который выдвинул президент США на 50 дней. Мы только что приняли новый пакет санкций с европейской стороны. Я попросил свои команды восстановить сразу дальнейшую работу, чтобы построить еще более мощный санкционный пакет, чтобы побудить Россию к переговорам", - подытожил глава МИД Франции.

Напомним, в понедельник, 21 июля, Жан-Ноэль Барро прибыл с официальным визитом в Киев для участия в конференции послов Украины в иностранных странах под названием "От силы дипломатии к дипломатии силы".

В рамках мероприятия, дипломаты посетили прифронтовые территории в Запорожской области. Президент Владимир Зеленский дал им задание работать над поставками и производством оружия, восстановлением Украины и санкциями против РФ.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Киев и Париж готовятся к подписанию соглашения о стратегическом партнерстве и усиливают сотрудничество в производстве ПВО, дронов и ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Франция Российская Федерация
Новости
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе