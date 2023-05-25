ЕС рассчитывает на конструктивную роль Китая в установлении мира между РФ и Украиной

"ЕС ожидает, что Китай, как постоянный член Совета Безопасности ООН, будет играть конструктивную роль (...) и напомнит о необходимости уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении Еврокомиссии.

При этом в ведомстве отметили, что такой сценарий возможен только путем безоговорочного вывода всех сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Позиция Китая

Отметим, что Китай отказывается поддерживать Украину в войне с Россией, как это сделали страны Запада. Пекин заявляет, что он будет придерживаться нейтральной позиции и выступает против давления на страну-агрессора при помощи санкций.

В начале 2023 года КНР обнародовала свой "мирный план", в котором содержится призыв к переговорам между Киевом и Москвой. Украина и страны Запада раскритиковали такую инициативу, поскольку она, к примеру, не предусматривает вывод войск страны-агрессора с территории нашего государства.

При этом часть стран Европы допускают, что власти Китая могут помочь завершить войну России против Украины, поскольку они обладают влиянием на Москву.