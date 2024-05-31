В ЕС рассказали, когда Украина получит первые деньги от замороженных российских активов

"Мы говорим о лете. Я не хотел бы обещать, когда именно деньги поступят на счет, но решения будут приняты в ближайшие несколько недель, а выплата будет произведена впоследствии", - сказал он, отвечая на вопрос о первом транше.

Дэвид О'Салливан напомнил, что на прошлой неделе ЕС принял решение, эти деньги будут использованы для Украины. "Что еще предстоит решить, так это точный механизм, юридический механизм, с помощью которого эти деньги будут переведены, и мы надеемся, что решение будет принято в ближайшие несколько недель", - добавил он.

"Важно то, что мы со стороны ЕС обездвижили эти деньги, и так или иначе они будут использованы для Украины. Так что в краткосрочной перспективе, вероятно, будет транш для военных закупок", - сказал он.

По его словам, если на уровне "Большой семерки" будет решено, что лучше будет использовать эти активы для получения большего количества денег через предоставление кредита, то это решение может быть принято позже.

"Поэтому в июне в "Большой семерке" состоятся дальнейшие обсуждения. Это немного сложная дискуссия, но этот вариант действий активно рассматривается", - сообщил О'Салливан.

Российские активы

Напомним 21 мая Еврокомиссия приняла решение о передаче Украине прибыли от российских активов. Речь идет о сумме примерно в 3 млрд евро. В последующие годы прибыль может увеличиться и достичь 5 млрд евро.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, 90% поступлений от замороженных активов РФ будут направлены в Европейский фонд мира для поставки Украине вооружений.

Кроме того, страны "Большой семерки" готовы одобрить кредит Украине на 50 млрд долларов под залог замороженных российских активов.