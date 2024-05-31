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У ЄС розповіли, коли Україна отримає перші гроші від заморожених російських активів

Фото: Україна отримає перший транш від заморожених російських активів улітку 2024 року (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Євросоюз ухвалив використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги України. Перший транш Києву надійде упродовж літа 2024 року.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

"Ми говоримо про літо. Я не хотів би обіцяти, коли саме гроші надійдуть на рахунок, але рішення будуть прийняті в найближчі кілька тижнів, а виплату буде зроблено згодом", - сказав він, відповідаючи на запитання про перший транш.

Девід О'Салліван нагадав, що минулого тижня ЄС ухвалив рішення, ці гроші будуть використані для України. "Що ще належить вирішити, то це точний механізм, юридичний механізм, за допомогою якого ці гроші будуть переведені, і ми сподіваємося, що рішення буде прийнято в найближчі кілька тижнів", - додав він.

"Важливо те, що ми з боку ЄС знерухомили ці гроші, і так чи інакше вони будуть використані для України. Тож у короткостроковій перспективі, ймовірно, буде транш для військових закупівель", - сказав він.

За його словами, якщо на рівні "Великої сімки" буде вирішено, що краще використовуватиме ці активи для отримання більшої кількості грошей через надання кредиту, то це рішення може бути прийняте пізніше.

"Тому у червні у "Великої сімці" відбудуться подальші обговорення. Це трохи складна дискусія, але цей варіант дій активно розглядається", - повідомив О'Салліван.

Російські активи

Нагадаємо, 21 травня Єврокомісія ухвалила рішення про передачу Україні прибутку від російських активів. Йдеться про суму приблизно 3 млрд євро. У наступні роки прибуток може збільшитися та досягти 5 млрд євро.

Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, 90% надходжень від заморожених активів РФ буде направлено до Європейського фонду миру для постачання Україні озброєнь.

Крім того, країни Великої сімки готові схвалити кредит Україні на 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів.

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