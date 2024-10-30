В ЕС рассказали, как Украине продолжать борьбу с коррупцией

Как отметили в ЕК, Украина добилась определенного прогресса в сфере борьбы с коррупцией. В частности, в этом помогло постепенное накопление опыта в расследовании, судебном преследовании и вынесении приговоров по делам о коррупции на высоком уровне.

Также в Еврокомиссии обратили внимание, что Украина укрепила независимость и потенциал Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Национального агентства по предотвращению коррупции путем увеличения количества персонала и не только.

В ЕК призывают Украину в 2025 году реализовать следующие меры: