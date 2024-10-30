У ЄС розповіли, як Україні продовжувати боротьбу з корупцією

Україна цього року здебільшого виконала рекомендації Єврокомісії щодо боротьби з корупцією. На наступний рік країні дали кілька завдань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Єврокомісії про прогрес України.
Як зазначили в ЄК, Україна досягла певного прогресу у сфері боротьби з корупцією. Зокрема, у цьому допомогло поступове накопичення досвіду у розслідуванні, судовому переслідуванні та винесенні вироків у справах про корупцію на високому рівні.
Також у Єврокомісії звернули увагу, що Україна зміцнила незалежність та потенціал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро, Національного агентства з питань запобігання корупції шляхом збільшення кількості персоналу і не лише.
У ЄК закликають Україну у 2025 році реалізувати такі заходи:
Нагадаємо, останнім часом корупційні скандали в Україні найчастіше пов'язані із темою мобілізації.
Зокрема, нещодавно українські правоохоронці затримали начальницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу. Вона організувала корупційну схему, в рамках якої ухилянти "купували" довідки про інвалідність.
Вдома у Крупи та її родичів знайшли понад 5 млн доларів, дорогі прикраси і не лише.
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