В ЕС начали расследование против TikTok из-за манипуляций во время выборов в Румынии

Европейская комиссия объявила об открытии официального производства против TikTok за возможные нарушения Закона о цифровых услугах (DSA). Ранее платформу заподозрили в манипуляциях во время выборов в Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврокомиссию.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что защита демократии является приоритетом ЕС.
Она отметила, что ЕС должен действовать твердо и быстро в случае иностранного вмешательства в выборы одной из стран Союза.
Среди основных аспектов расследования:
Рассмотрение влияния рекомендательных алгоритмов TikTok, в частности рисков скоординированных манипуляций и автоматизированных действий.
Анализ политической рекламы, а именно механизмов TikTok по модерации платного политического контента.
Исследование вопроса учета региональных особенностей и культурных аспектов национальных выборов.
Отмечается, что производство основывается на данных рассекреченных отчетов румынской разведки, документах TikTok и отчетах независимых экспертов. В частности, Ирландия, где расположена штаб-квартира TikTok в ЕС, будет активно участвовать в расследовании.
Сообщается, что следующие шаги в расследовании включают сбор дополнительных доказательств, мониторинг действий TikTok и проверку алгоритмов.
Известно, что Еврокомиссия имеет полномочия принять временные меры или требовать изменений в политике компании, если подозрения подтвердятся.
Также в Комиссии отметили, что Закон о цифровых услугах (DSA) не ограничивает сроки для завершения расследования, а продолжительность будет зависеть от сложности дела и сотрудничества TikTok с Комиссией.
Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении платформы TikTok из-за возможного вмешательства в президентские выборы в Румынии, которые состоялись 24 ноября 2024 года.
О своих подозрениях относительно возможной противоправной деятельности TikTok Еврокомиссия заявила ранее.
Румынская разведка предоставила данные, свидетельствующие о манипуляции общественным мнением и распространение дезинформации через эту платформу во время выборов.
В результате этих и других манипуляций во время президентских выборов, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура, где "победил" пророссийский кандидат.
Также главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас завила о том, что с точки зрения ситуации, которая произошла в Румынии, Россия усовершенствовала методы влияния на выборы в странах ЕС.
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