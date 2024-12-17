В ЕС начали расследование против TikTok из-за манипуляций во время выборов в Румынии

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что защита демократии является приоритетом ЕС.

Она отметила, что ЕС должен действовать твердо и быстро в случае иностранного вмешательства в выборы одной из стран Союза.

Среди основных аспектов расследования:

Рассмотрение влияния рекомендательных алгоритмов TikTok, в частности рисков скоординированных манипуляций и автоматизированных действий. Анализ политической рекламы, а именно механизмов TikTok по модерации платного политического контента. Исследование вопроса учета региональных особенностей и культурных аспектов национальных выборов.

Отмечается, что производство основывается на данных рассекреченных отчетов румынской разведки, документах TikTok и отчетах независимых экспертов. В частности, Ирландия, где расположена штаб-квартира TikTok в ЕС, будет активно участвовать в расследовании.

Сообщается, что следующие шаги в расследовании включают сбор дополнительных доказательств, мониторинг действий TikTok и проверку алгоритмов.

Известно, что Еврокомиссия имеет полномочия принять временные меры или требовать изменений в политике компании, если подозрения подтвердятся.

Также в Комиссии отметили, что Закон о цифровых услугах (DSA) не ограничивает сроки для завершения расследования, а продолжительность будет зависеть от сложности дела и сотрудничества TikTok с Комиссией.

Что предшествовало

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении платформы TikTok из-за возможного вмешательства в президентские выборы в Румынии, которые состоялись 24 ноября 2024 года.

О своих подозрениях относительно возможной противоправной деятельности TikTok Еврокомиссия заявила ранее.

Румынская разведка предоставила данные, свидетельствующие о манипуляции общественным мнением и распространение дезинформации через эту платформу во время выборов.

В результате этих и других манипуляций во время президентских выборов, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура, где "победил" пророссийский кандидат.