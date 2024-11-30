Еврокомиссия подозревает TikTok во влиянии на выборы в Румынии

Еврокомиссия обратилась в TikTok с запросом на информацию в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Это связано с подозрением на возможное влияние платформы на президентские выборы в Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Европейской комиссии.

"На фоне текущих выборов в Румынии Комиссия просит TikTok предоставить больше информации об управлении рисками манипулирования информацией. В частности, Комиссия просит TikTok предоставить подробную информацию о том, как (соцсеть - ред.) проанализировала и уменьшила риск неаутентичного или автоматизированного использования своего сервиса, а также риски, вытекающие из ее системы рекомендуемого контента", - сказано в сообщении.

Европейская комиссия также просит предоставить информацию о том, как TikTok привлекает третьи стороны к общественному контролю контента и мониторингу рисков, связанных с избирательными процессами.

Платформа должна предоставить эту информацию до 13 декабря. После этого ЕК решит, нужны ли дальнейшие действия.