Еврокомиссия подозревает TikTok во влиянии на выборы в Румынии
Еврокомиссия обратилась в TikTok с запросом на информацию в рамках Закона о цифровых услугах (DSA). Это связано с подозрением на возможное влияние платформы на президентские выборы в Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт Европейской комиссии.
"На фоне текущих выборов в Румынии Комиссия просит TikTok предоставить больше информации об управлении рисками манипулирования информацией. В частности, Комиссия просит TikTok предоставить подробную информацию о том, как (соцсеть - ред.) проанализировала и уменьшила риск неаутентичного или автоматизированного использования своего сервиса, а также риски, вытекающие из ее системы рекомендуемого контента", - сказано в сообщении.
Европейская комиссия также просит предоставить информацию о том, как TikTok привлекает третьи стороны к общественному контролю контента и мониторингу рисков, связанных с избирательными процессами.
Платформа должна предоставить эту информацию до 13 декабря. После этого ЕК решит, нужны ли дальнейшие действия.
Напомним, что первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября , но однозначного победителя не было, поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов. В связи с этим в декабре ожидается второй тур.
При этом, глава ЦВК Тони Гребла заявил, что первый тур может быть проведен повторно, если Верховный суд страны примет решение об аннулировании результатов голосования, которое состоялось 24 числа.
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