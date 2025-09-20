ЕС готовит план, чтобы перекрыть "Дружбу" для Венгрии и Словакии, - Bloomberg

Собеседники издания сообщили, что ЕС рассматривает меры, направленные на ограничение импорта нефти в том числе через "Дружбу". Этот шаг может очень сильно повлиять на объемы поставок, или даже вообще прекратить их.

Будапешт и Братислава, которые постоянно блокируют меры, направленные на избавление зависимости от импорта энергоресурсов, вряд ли смогут помешать новой инициативе, поскольку планы отделены от основного нового 19-го санкционного пакета.

Более того, в отличие от санкций, для принятия которых все еще требуется единогласное принятие, торговые меры принимаются на уровне столиц стран-членов ЕС. То есть мнение Словакии или Венгрии не будет иметь никакого веса.

Блокирование поставок нефти через "Дружбу" и новые санкции позволят ЕС выполнить ключевое требование, которое выдвинул президент США Дональд Трамп - отказаться от российских энергоресурсов. Венгрия и Словакия до сих пор остаются единственными странами ЕС, которые все еще импортируют трубопроводную нефть.