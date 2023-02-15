ЕС рассматривает санкции для резервного фонда России, - Bloomberg

Евросоюз изучает возможность введения ограничений в отношении Росбанка, банка "Тинькофф" и Фонда национального благосостояния РФ в рамках 10-го пакета санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Согласно документу, ЕС также планирует предписать банкам предоставлять информацию об активах ЦБ России. При этом не уточняется, каких банков коснется возможное предписание.

Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) предложила усилить обязательства по отчетности о замороженных активах, связанных с российскими компаниями и физлицами, находящимися под санкциями. За непредоставление требуемой Евросоюзом информации может грозить штраф до 50 тысяч евро для физлиц и 10% годового оборота для предприятий.

Как отмечалось в проекте, планируется также запретить гражданам РФ занимать должности в органах управления операторов критически важных инфраструктурных объектов и предприятий Европы.

Напомним, Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении большего количества банков, связанных с Россией. Также планируется усилить меры по любому уклонению от этих правил.

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