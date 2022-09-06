Експерт розповів, коли всі російські банки можна відключити від SWIFT

Відключення всіх банків від SWIFT очікувати не варто до тих пір, поки торгівля Заходу з Росією не припиниться повністю. Для зовнішньоторговельних операцій необхідний якийсь російський банк.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Міна уповільненої дії. Коли санкції завдадуть потужного удару по економіці Росії ".

Як зазначив у коментарі РБК-Україна глава департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, зараз основним став Газпромбанк, через який проводиться велика частина грошей, у тому числі від торгівлі нафтою і газом.

"Те, що Газпромбанк не відключили від SWIFT, дозволило обходити санкції, застосовані до Центробанку, який зараз не може робити інтервенції, щоб купувати валюту, тому що вона відразу ж буде заморожена на його рахунках в іноземних банках. І зараз Газпромбанк виконує функцію тіньового Центробанку. Тобто експортери, які отримують валюту, не продають її на міжбанку, а тримають на рахунках в Газпромбанку", - роз'яснив експерт.

Але навіть якщо Газпромбанк відключать від SWIFT, то це серйозних проблем не створить. У цьому випадку можуть виникнути лише тимчасові незручності, пов'язані з переведенням рахунків в інший банк, який не буде під санкціями.

"Російські банки потрібні до тих пір, поки в РФ будуть закуповувати нафту, газ та інші товари. Так що це усвідомлене політичне рішення (застосовувати санкції не до всіх банків РФ - ред.) і воно може помінятися після того, як буде прийнято інше рішення - відмова від торгівлі з Росією в цілому", - упевнений Ваврищук.

Після відключення від SWIFT російські банки фактично втрачають можливість проводити транзакції у валюті. Вони можуть проводити операції з банками інших країн-партнерів, але вже не в доларах або євро.

"Сбербанк і ВТБ, які позиціонували себе як авторитетні гравці глобального фінансового ринку, зараз стали фактично внутрішніми банками Росії", - зазначив Ваврищук.