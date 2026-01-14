ЕС может назначить своего представителя на переговорах по миру в Украине, - Politico

Европейские правительства оказывают давление на ЕС с целью назначить переговорщика, который будет представлять их интересы по Украине, опасаясь, что США заключат сделку с Россией за их спинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Сторонники этого плана, в том числе Франция и Италия, заручились поддержкой Европейской комиссии и ряда стран по этой должности, сообщили Politico три неназванных дипломата и чиновники, которые непосредственно знакомы с ходом переговоров.
Они заявляют, что Европа сможет отстоять свои "красные линии", такие как возможное будущее членство Украины в НАТО, только если ЕС будет иметь место за столом переговоров.
Politico отмечает, что этот беспрецедентный шаг станет серьезным изменением в подходе Европы к серии двусторонних переговоров, организованных президентом США Дональдом Трампом, и происходит в то время, когда континент стремится продемонстрировать готовность сыграть важную роль в любом урегулировании, которое положит конец четырехлетней войне.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в последние недели объединили усилия, призвав к открытию дипломатических каналов с Путиным и его ближайшим окружением, даже несмотря на то, что мирные переговоры, инициированные Белым домом, зашли в тупик.
Относительно деталей этой позиции остаются серьезные разногласия. Критики говорят, что назначение переговорщика будет означать, что Россия готова к переговорам добросовестно и согласится на все, кроме полного подчинения Украины.
"Есть некоторые вопросы, которые нельзя обсуждать [только] с США, когда они имеют прямые последствия для нашей безопасности как европейцев. Послание Вашингтону так же важно, как и [послание] Москве", - сказал изданию неназванный чиновник.
Высокопоставленный чиновник ЕС подтвердил, что европейские лидеры впервые обсуждали идею специального посланника еще на саммите ЕС в марте прошлого года. Хотя предложение получило широкую поддержку, никакого решения тогда не приняли, и его не включили в следующее совместное заявление.
Роль этого посланника должна быть сосредоточена на представительстве Брюсселя в переговорах вместе с Киевом - это совсем другая концепция, чем предложение премьера Италии Мелони о посреднике от имени Москвы.
"Страны, которые поддерживали посланника от Украины, могут не поддерживать посланника для переговоров с Россией", - сказал чиновник.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас последовательно позиционирует себя как единственную кандидатку на любую роль в переговорах по Украине. Бывший премьер Эстонии является надежным союзником Киева и использовала свою позицию, чтобы убедить столицу поддержать усиленные санкции против России.
Официальные лица подтвердили, что еще не определены ключевые детали этой должности: будет ли она представлять только ЕС или более широкую "коалицию желающих", включая Великобританию и другие страны.
Также не решено, какой дипломатический ранг она будет иметь и будет ли это формальное назначение или неофициальное делегирование действующему национальному лидеру.
Министр итальянского правительства Джованбаттиста Фаццолари, союзник Мелони, заявил в минувшие выходные, что бывшему премьеру Италии Марио Драги стоит предложить должность специального посланника.
Четверо дипломатов добавили, что президента Финляндии Александера Стубба часто рассматривают как потенциального представителя Европы в переговорах с Вашингтоном и Москвой. Опытный дипломат имеет дружеские отношения с Трампом и, учитывая близость Финляндии к России, может участвовать в переговорах, не формально легитимизируя позиции Кремля.
Двое чиновников ЕС отметили Politico, что должность специального посланника в Европе для переговоров с РФ пока не существует, а любые обсуждения кандидатов преждевременны. Но третий добавил: "Никакой должности не существует, пока ее не создадут".
Напомним, союзники по G7 планируют встретиться с Дональдом Трампом в Давосе 21 января, чтобы заручиться его поддержкой относительно гарантий безопасности для Украины. Сейчас официальные лица согласовывают детали переговоров, к которым могут присоединиться и другие лидеры коалиции желающих.
Отметим, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о получении гарантий безопасности, которые будут охватывать защиту на суше, в воздухе и на море. В то же время вопрос развертывания "ядерного зонтика" над украинской территорией пока не обсуждается.