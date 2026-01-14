ЕС может назначить своего представителя на переговорах по миру в Украине, - Politico

Критики предупреждают о рисках для переговорщика

Сторонники этого плана, в том числе Франция и Италия, заручились поддержкой Европейской комиссии и ряда стран по этой должности, сообщили Politico три неназванных дипломата и чиновники, которые непосредственно знакомы с ходом переговоров.

Они заявляют, что Европа сможет отстоять свои "красные линии", такие как возможное будущее членство Украины в НАТО, только если ЕС будет иметь место за столом переговоров.

Politico отмечает, что этот беспрецедентный шаг станет серьезным изменением в подходе Европы к серии двусторонних переговоров, организованных президентом США Дональдом Трампом, и происходит в то время, когда континент стремится продемонстрировать готовность сыграть важную роль в любом урегулировании, которое положит конец четырехлетней войне.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в последние недели объединили усилия, призвав к открытию дипломатических каналов с Путиным и его ближайшим окружением, даже несмотря на то, что мирные переговоры, инициированные Белым домом, зашли в тупик.

Относительно деталей этой позиции остаются серьезные разногласия. Критики говорят, что назначение переговорщика будет означать, что Россия готова к переговорам добросовестно и согласится на все, кроме полного подчинения Украины.

"Есть некоторые вопросы, которые нельзя обсуждать [только] с США, когда они имеют прямые последствия для нашей безопасности как европейцев. Послание Вашингтону так же важно, как и [послание] Москве", - сказал изданию неназванный чиновник.

Высокопоставленный чиновник ЕС подтвердил, что европейские лидеры впервые обсуждали идею специального посланника еще на саммите ЕС в марте прошлого года. Хотя предложение получило широкую поддержку, никакого решения тогда не приняли, и его не включили в следующее совместное заявление.

Роль этого посланника должна быть сосредоточена на представительстве Брюсселя в переговорах вместе с Киевом - это совсем другая концепция, чем предложение премьера Италии Мелони о посреднике от имени Москвы.

"Страны, которые поддерживали посланника от Украины, могут не поддерживать посланника для переговоров с Россией", - сказал чиновник.

Кто может взять на себя роль спецпосланника от Европы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас последовательно позиционирует себя как единственную кандидатку на любую роль в переговорах по Украине. Бывший премьер Эстонии является надежным союзником Киева и использовала свою позицию, чтобы убедить столицу поддержать усиленные санкции против России.

Официальные лица подтвердили, что еще не определены ключевые детали этой должности: будет ли она представлять только ЕС или более широкую "коалицию желающих", включая Великобританию и другие страны.

Также не решено, какой дипломатический ранг она будет иметь и будет ли это формальное назначение или неофициальное делегирование действующему национальному лидеру.

Министр итальянского правительства Джованбаттиста Фаццолари, союзник Мелони, заявил в минувшие выходные, что бывшему премьеру Италии Марио Драги стоит предложить должность специального посланника.

Четверо дипломатов добавили, что президента Финляндии Александера Стубба часто рассматривают как потенциального представителя Европы в переговорах с Вашингтоном и Москвой. Опытный дипломат имеет дружеские отношения с Трампом и, учитывая близость Финляндии к России, может участвовать в переговорах, не формально легитимизируя позиции Кремля.

Двое чиновников ЕС отметили Politico, что должность специального посланника в Европе для переговоров с РФ пока не существует, а любые обсуждения кандидатов преждевременны. Но третий добавил: "Никакой должности не существует, пока ее не создадут".