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ЕС рассматривает четвертый пакет санкций против Ирана за поддержку России

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Давос, Среда 18 января 2023 00:10
ЕС рассматривает четвертый пакет санкций против Ирана за поддержку России Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Евросоюз обсуждает четвертый раунд санкций против Ирана из-за репрессий и поставок оружия России для войны в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Дипломатические источники агентства сообщили, что члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) будут добавлены в санкционный список на следующей неделе.

Ряд стран в ЕС призвали пойти дальше и классифицировать Корпус стражей исламской революции как террористическую организацию. Ожидается, что Великобритания также примет решение в ближайшие недели.

"Мы действительно рассматриваем новый раунд санкций, и я бы поддержала также включение в список Революционной гвардии. Я слышала, как несколько министров просили об этом, и я думаю, что они правы", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, которые ответственны за разработку и производство беспилотников.

Также премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Киев ожидает от ЕС введения санкций против российской государственной компании по атомной энергии "Росатом".

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Иран Урсула фон дер Ляйен
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