ЕС разделился на три лагеря из-за выбора представителя для переговоров с Россией, - Politico

По данным издания, вопросы представительства Европы будут обсуждаться на встрече лидеров ЕС в Дублине сегодня, 13 ноября. Дипломаты и чиновники рассказали, что вокруг него сформировались как минимум три лагеря.

Кто может представлять ЕС

Больше поддержки среди столиц Евросоюза набирает кандидатура Кошты. Его сторонники указывают на то, что должность президента Европейского совета уже предусматривает представительство лидеров блока на международном уровне.

В поддержку Кошта высказался премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Кандидатуру также поддержали лидеры Польши и Люксембурга, а премьер Италии Джорджа Мэлони заявила, что не возражает против нее.

Еще один вариант - высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Однако ее кандидатура вызывает споры из-за жесткой позиции в отношении России. Часть дипломатов считает, что это усложнит переговоры с Кремлем, в то время как другие называют такую репутацию преимуществом.

Почему Франция и Германия против единого представителя

По словам собеседников Politico, Париж и Берлин вряд ли поддержат решение, которое предоставит институтам ЕС исключительное право представлять Европу на переговорах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил за сохранение участия отдельных стран.

"Мы также работаем вместе над этой задачей с пятью представителями - из Германии, Великобритании, Франции, Италии и Польши. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы сохранить этот формат", - заявил он.

В то же время Михал подчеркнул, что двусторонние контакты отдельных стран с Москвой не должны мешать общей позиции ЕС в отношении решений, касающихся всего континента.

Выберут ли представителя сегодня

Высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что официальное назначение посланника на встрече 13 ноября маловероятно. Тем не менее, лидеры могут приблизиться к общему пониманию того, как Европа должна быть представлена на переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал европейских партнеров определиться с представителем до конца месяца.

"Я думаю, что в ноябре, не позже, нам нужно принять решение о том, кто будет представлять Европу на переговорах", - заявил он.