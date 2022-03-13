ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя і Дніпрорудного, - Боррель

У Євросоюзі засуджують викрадення мерів російськими окупантами та вважають це черговою атакою на демократичні інститути в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя і Дніпрорудного російськими збройними силами", - написав Боррель у своєму Twitter.

Він додав, що це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних державних структур у суверенній країні.

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