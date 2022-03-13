ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного, - Борель

Новина українською →
Воскресенье 13 марта 2022 14:18
ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного, - Борель Фото: В ЕС осудили похищение украинских мэров (flick com libereurope)
Автор: Анна Шиканова

В Евросоюзе осуждают похищение мэров российскими оккупантами и считают это очередной атакой на демократические институты в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами", - написал Боррель в своем Twitter.

Он добавил, что это очередная атака на демократические институты в Украине и попытка создания нелегитимных альтернативных государственных структур в суверенной стране.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Жозеп Боррель высказал опасения о том, что Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО.

А также мы писали о том, что по мнению Борреля, бесполетная зона над Украиной могла бы привести к третьей мировой.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
Украина и РФ договорились о создании рабочих подгрупп
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы