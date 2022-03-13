ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного, - Борель
В Евросоюзе осуждают похищение мэров российскими оккупантами и считают это очередной атакой на демократические институты в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.
"ЕС решительно осуждает похищение мэров Мелитополя и Днепрорудного российскими вооруженными силами", - написал Боррель в своем Twitter.
Он добавил, что это очередная атака на демократические институты в Украине и попытка создания нелегитимных альтернативных государственных структур в суверенной стране.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Жозеп Боррель высказал опасения о том, что Россия может расширить свою военную деятельность против одной из стран НАТО.
А также мы писали о том, что по мнению Борреля, бесполетная зона над Украиной могла бы привести к третьей мировой.
Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.