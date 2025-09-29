RU

ЕС в рекордные сроки завершил скрининг законодательства Украины, - еврокомиссар

Фото: Марта Кос, еврокомиссар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия сегодня, 29 сентября, завершила процесс скрининга украинского законодательства. Это произошло быстрее, чем когда-либо раньше.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Именно с Закарпатья я начинаю свой трехдневный визит в Украину и очень символично, что я сегодня здесь - именно сегодня мы завершили процесс скрининга законодательства Украины", - отметила Кос. 

По ее словам, в рамках процесса скрининга специалисты ЕК изучили 100 тысяч страниц украинского законодательства, а также сравнили его с соответствующими законами ЕС. 

"Мы осуществили этот процесс менее чем за один год. Это быстрее, чем происходило когда-либо до этого", - обратила внимание Кос. 

Она добавила, что теперь Еврокомиссия понимает, как ей двигаться дальше. В Киеве Кос хочет поднять этот вопрос с украинскими чиновниками. 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, по состоянию на 29 сентября Евросоюз так и не начал вступительные переговоры с Украиной.

Единственным препятствием для старта переговоров является Венгрия - она наложила свое вето на соответствующее решение.

По информации Politico, сейчас ЕС ищет пути обхода вето Венгрии. Для этого президент Евросовета Антониу Кошта разрабатывает предложение, в рамках которого переговорные кластеры могли бы открываться квалифицированным большинством стран ЕС, а не единогласно.

