ЕС в рекордные сроки завершил скрининг законодательства Украины, - еврокомиссар

"Именно с Закарпатья я начинаю свой трехдневный визит в Украину и очень символично, что я сегодня здесь - именно сегодня мы завершили процесс скрининга законодательства Украины", - отметила Кос.

По ее словам, в рамках процесса скрининга специалисты ЕК изучили 100 тысяч страниц украинского законодательства, а также сравнили его с соответствующими законами ЕС.

"Мы осуществили этот процесс менее чем за один год. Это быстрее, чем происходило когда-либо до этого", - обратила внимание Кос.

Она добавила, что теперь Еврокомиссия понимает, как ей двигаться дальше. В Киеве Кос хочет поднять этот вопрос с украинскими чиновниками.