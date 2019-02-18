В ЄС розчаровані прогресом виконання Угоди про Асоціацію у сфері митниці та податків

Фото: Хьюг Мінгареллі (УНІАН)

За словами Мінгареллі, для виконання Угоди у деяких сферах в Україні недостатньо політичної волі

Прогрес імплементації Угоди про Асоціацію України з Європейським союзом (ЄС) є стриманим та обмеженим у сфері оподаткування та митниці. Про це повідомив голова представництва Європейського союзу в України Хюг Мінгареллі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, для виконання Угоди у деяких сферах в Україні недостатньо політичної волі.

"Є сфери, в яких прогрес був обмеженим і стриманим. Це митниця, оподаткування, транспортна система, сфера інтелектуальної власності. У цих сферах ми були розчаровані", - повідомив Мінгареллі.

Він також пояснив, що причини стриманого успіху у цих сферах є зрозумілими.

"Зараз, коли ми дивимося на причини, чому ми не можемо рухатись швидше, ми іноді бачимо недостатню організаційну спроможність, відсутність політичної волі", - додав він.

Нагадаємо, віце-прем`єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе заявила, що Україна за 2018 рік виконала 52% планових завдань Угоди про асоціацію з Європейського союзу.

В свою чергу голова ВР Андрій Парубій заявив, що кількість ухвалених Верховною радою законів у рамках імплементації Угоди про асоціацією з Євросоюзом поки є недостатньою.