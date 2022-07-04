В ЄС різні думки щодо нового пакету санкцій проти Росії до канікул, - прем'єр Швеції

Країни Євросоюзу ще не визначилися з термінами введення сьомого пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Швеції Магдалени Андерссон в ході спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Чи можна це (ввести сьомий пакет санкцій - ред.) зробити перед літніми канікулами? Мені здається, що є різні думки в ЄС, чи варто так робити або потрібно ще почекати. Але ми точно реалізуємо ці санкції", - зазначила Андерссон.

Також вона підкреслила, що Швеція готова ввести газове ембарго проти РФ, оскільки вона не так сильно залежить від імпорту російського газу.