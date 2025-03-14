Трамп: мы получили очень хорошие ответы по перемирию между Украиной и Россией

США договариваются с Россией о временном перемирии с Украиной. Американцы уже получили "очень хорошие ответы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Дональда Трампа в Минюсте США.

Трамп напомнил, что Украина согласилась на прекращение огня, если США удастся договориться об этом с Россией.

"И это нелегко. Это непросто. Но я думаю, что нам это удается", - добавил президент.

Он отметил, что теперь США стремятся убедить Россию согласится на прекращение огня. И по этому вопросу уже были очень хорошие переговоры.

"У нас были очень хорошие разговоры об этом. Мы получили несколько очень хороших ответов", - рассказал Трамп.