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Джонсон: Brexit з угодою ще можливий

Новини » Політика    13.10.2019 - 22:09
Джонсон: Brexit з угодою ще можливий
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Джонсон заявив, що можливість укладання з ЄС угоди зберігається, однак належить виконати значну роботу

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що можливість укладення з Євросоюзом угоди з Brexit зберігається, однак для цього належить виконати значну роботу. Про це йдеться в заяві представника глави уряду, поширеному за підсумками що відбувся в неділю засідання кабміну, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Прем'єр-міністр довів до кабінету міністрів останню інформацію щодо поточного прогресу, який досягається на переговори, що ведуться по Brexit. Він підкреслив, що шлях до угоди намітився, але що залишається значний обсяг роботи, яку необхідно виконати, щоб досягти її, і що ми повинні бути готові до того, щоб покинути ЄС 31 жовтня", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Борис Джонсон звернеться до парламентаріїв з проханням підтримати будь-яку угоду з Brexit протягом 24 годин після саміту Європейського союзу або вимагати відстрочення. Зокрема, Джонсон проведе голосування по угоді в суботу, 19 жовтня, одразу після майбутнього 17-18 жовтня саміту в Брюсселі.

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