ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС розширив санкції за російські вибори в окупованому Криму

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 21 лютого 2022 12:27
ЄС розширив санкції за російські вибори в окупованому Криму Фото: ЄС розширив санкції за російські вибори в окупованому Криму (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

Міністри закордонних справ ЄС розширили список санкцій проти осіб, причетних до проведення виборів у Держдуму РФ у тимчасово окупованому Криму. До переліку додали ще 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Міністри закордонних справ ЄС затвердили рішення про замороження активів та заборону в’їзду для ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України. Зазначені п’ятеро осіб обиралися або сприяли проведенню виборів до Держдуми РФ у Криму в 2021 році", - написав журналіст.

Нагадаємо, раніше вже стало відомо, що в Європейському союзі вирішили розширити санкції проти Росії за окупацію Криму.

Разом з тим ЄС ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Санкції проти Росії Окуповані території
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог