ЄС розширив санкції проти Росії через Крим: хто увійшов до списку
Європейський союз розширив санкції проти Російської Федерації за окупацію українського Криму. До списку санкцій увійшли вісім осіб, які працюють на російський окупаційний режим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Повідомляється, що Рада ЄС вирішила ввести санкції ще проти 8 осіб за активну підтримку дій і реалізацію політики, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.
До списку увійшли співробітники правоохоронних органів - судді, прокурори і співробітники служб безпеки, відповідальні за дотримання російського законодавства в незаконно анексованих Криму і Севастополі.
"Ці люди приймали упереджені рішення за політично вмотивованими справами, переслідували або придушували противників незаконної анексії Криму та Севастополя", - йдеться в повідомленні.
Таким чином санкції ЄС за порушення територіальної цілісності України тепер поширюються загалом на 185 фізичних та 48 юридичних осіб. Вони полягають в заморожуванні активів і заборону на в'їзд до Євросоюзу.
Хто увійшов до списку санкцій
Згідно з опублікованими в Офіційному журналі ЄС даними, до списку санкцій увійшли:
- Михайло Білоусов - суддя Київського районного суду Сімферополя;
- Андрій Долгополов - голова Київського районного суду Сімферополя;
- Євген Колпіков - прокурор військової прокуратури Південного військового округу РФ в Ростові-на-Дону;
- Магомед Магомедов - слідчий Управління Слідчого комітету Росії в Криму і Севастополі;
- Леонід Михайлюк - глава Федеральної служби безпеки (ФСБ) в Криму і Севастополі;
- Віктор Можелянський - заступник голови Центрального районного суду Сімферополя і колишній суддя Київського районного суду Сімферополя;
- Галина Редько - суддя "Верховного суду Республіки Крим";
- Володимир Терентьєв - начальник Головного слідчого управління Слідкома РФ по Криму і Севастополю.