ЄС розширив і продовжив санкції проти Росії

Санкції проти Росії продовжили ще на півроку

Европейский союз официально продлил индивидуальные санкции против России, а также внес в список ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Сообщается, что индивидуальные санкции против России продлили на полгода в связи с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Кроме того, санкционный список расширен за счет восьми россиян, ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе.

"В связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры", - говорится в документе.

Отметим, в санкционный список попали глава пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, на прошлой неделе послы ЕС согласовали санкции против восьми россиян за атаку в Керченском проливе.

Отметим, ранее Европарламент лишил Россию статуса стратегического партнера ЕС.