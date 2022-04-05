ЄС розробляє санкції на імпорт російської нафти, - глава Єврокомісії
Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії. До них увійде заборона на імпорт російської нафти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Єврокомісії до Twitter.
"Ми працюємо над додатковими санкціями, в тому числі щодо імпорту нафти, і розмірковуємо над деякими ідеями, представленими державами-членами, такими як податки або конкретні канали оплати, такі як депозитні рахунки", - заявила вона.
Відзначимо, що у п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії включать закриття портів для російських суден, вугільне ембарго і ще ряд обмежень.
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