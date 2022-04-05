ЄС розробляє санкції на імпорт російської нафти, - глава Єврокомісії

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Європейський союз працює над новими санкціями проти Росії. До них увійде заборона на імпорт російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Єврокомісії до Twitter .

"Ми працюємо над додатковими санкціями, в тому числі щодо імпорту нафти, і розмірковуємо над деякими ідеями, представленими державами-членами, такими як податки або конкретні канали оплати, такі як депозитні рахунки", - заявила вона.

Відзначимо, що у п'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії включать закриття портів для російських суден, вугільне ембарго і ще ряд обмежень.

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