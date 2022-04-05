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Британія закличе країни G7 узгодити графік ембарго на нафту і газ з Росії

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Варшава, Вівторок 05 квітня 2022 17:09
Британія закличе країни G7 узгодити графік ембарго на нафту і газ з Росії Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас закличе країни G7 заборонити російським судам заходити в їх порти, узгодити графік поетапного припинення імпорту нафти і газу з Росії. Виступаючи в Польщі, вона привіт ще більше посилити санкції щодо банків і ключових галузей промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"У четвер я буду закликати наших партнерів по "Великій сімці" піти далі, приєднавшись до нас, щоб заборонити російським судам заходити в наші порти, розправитися з російськими банками, зайнятися новими галузями, що наповнюють військову скарбницю Путіна, як, наприклад, золото, і узгодити чіткий графік припинення імпорту російської нафти і газу", - заявить трас.

У відповідь на вторгнення в Україну Великобританія і міжнародні союзники вже ввели санкції проти російських банків і багатих еліт і зробили кроки, щоб відрізати Москву від міжнародної фінансової системи. Російським кораблям вже заборонили заходити в Британські порти.

Трас зазначає, що санкції заморозили російські гроші на 350 мільярдів доларів і зробили недоступними більше 60% її валютних резервів.

"Наші скоординовані санкції відкидають російську економіку назад в радянську епоху", - впевнена Трас.

Трас також заявить, що Британія і Польща домовилися про посилення санкцій і постачання зброї в Україну.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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