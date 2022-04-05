ЄС заборонить імпорт з Росії вугілля і хімікатів і експорт комп'ютерів і технологій, - Reuters

Європейська комісія сьогодні запропонує країнам ЄС нові широкомасштабні санкції проти Росії, які включають заборону на імпорт вугілля, каучуку, хімікатів та інших товарів з Росії. Загальна сума поставок цих товарів-9 мільярдів євро на рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними джерела Reuters, ЄС також пропонує заборонити експорт до Росії ще на 10 млрд євро на рік, включаючи напівпровідники, комп'ютери, технології для СПГ-газу та інше електричне і транспортне обладнання.

Російським суднам і вантажівкам також буде заборонений в'їзд в ЄС, що ще більше завдасть шкоди торгівлі з Росією, сказало джерело, додавши, що винятки будуть зроблені для енергоносіїв, продуктів харчування і ліків.

За словами джерела, ЄС також заборонить всі операції з ВТБ і ще трьома російськими банками, які вже були виключені з системи обміну повідомленнями SWIFT.