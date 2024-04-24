ЕС предлагают не начинать с Грузией переговоры о вступлении через закон об иноагентах, - СМИ
Европарламент примет резолюцию по грузинскому закону об иноагентах. ЕС предлагают не начинать с Грузией в переговоры о вступлении, пока документ будет действовать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Сначала в парламент внесли четыре проекта резолюции. До начала дебатов был разработан пятый вариант. По состоянию на 23 апреля европарламентарии согласовали общий текст резолюции. Окончательно ее примут 25 апреля.
Несмотря на предложения отдельных депутатов, Европейский парламент не призывает ввести санкции против Бидзины Иванишвили, депутатов "Грузинской мечты" или высокопоставленных полицейских. Также резолюция не содержит предложений прекращения финансирования Грузии.
Среди главных моментов:
- осуждение грузинского закона "О прозрачности иностранного влияния", а также его сходство с подобным российским законом;
- резолюция отмечает, что документ наносит ущерб репутации Грузии, ее пути в ЕС;
- ЕС предлагают не начинать с Грузией в переговоры о вступлении, пока закон будет действовать;
- партию "Грузинская мечта" призывают отозвать закон, а власть защитить права граждан;
- ЕП призывает Европейскую комиссию оценить прогресс Грузии по выполнению рекомендаций, страны-члены повлиять на Тбилиси, а международные организации - направить миссии для наблюдения за парламентскими выборами.
Предыстория
18 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал решение парламента Грузии. В ЕС считают, что Грузия должна отказаться от закона, в противном случае это может вызвать проблемы со вступлением страны в Европейский союз.
В НАТО назвали решение парламента Грузии "шагом назад" на пути в Альянс.
При этом в Тбилиси протестовали против скандального закона об иноагентах. Участники акций призывают не голосовать за закон во втором чтении.
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