ЕС предлагают не начинать с Грузией переговоры о вступлении через закон об иноагентах, - СМИ

Европарламент примет резолюцию по грузинскому закону об иноагентах. ЕС предлагают не начинать с Грузией в переговоры о вступлении, пока документ будет действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Несмотря на предложения отдельных депутатов, Европейский парламент не призывает ввести санкции против Бидзины Иванишвили, депутатов "Грузинской мечты" или высокопоставленных полицейских. Также резолюция не содержит предложений прекращения финансирования Грузии.

Сначала в парламент внесли четыре проекта резолюции. До начала дебатов был разработан пятый вариант. По состоянию на 23 апреля европарламентарии согласовали общий текст резолюции. Окончательно ее примут 25 апреля.

Предыстория

18 апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об иноагентах. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель раскритиковал решение парламента Грузии. В ЕС считают, что Грузия должна отказаться от закона, в противном случае это может вызвать проблемы со вступлением страны в Европейский союз.

В НАТО назвали решение парламента Грузии "шагом назад" на пути в Альянс.

При этом в Тбилиси протестовали против скандального закона об иноагентах. Участники акций призывают не голосовать за закон во втором чтении.

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