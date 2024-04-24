ЄС пропонують не починати з Грузією переговори про вступ через закон про іноагентів, - ЗМІ

Європарламент ухвалить резолюцію щодо грузинського закону про іноагентів. ЄС пропонують не розпочинати з Грузією переговори про вступ, поки документ буде діяти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ехо Кавказу".

Попри пропозиції окремих депутатів, Європейський парламент не закликає ввести санкції проти Бідзини Іванішвілі, депутатів "Грузинської мрії" чи високопоставлених поліцейських. Також резолюції не містить пропозицій припинення фінансування Грузії.

Спочатку у парламент внесли чотири проєкти резолюції. До початку дебатів був розроблений п'ятий варіант. Станом на 23 квітня європарламентарі погодили загальний текст резолюції. Остаточно її ухвалять 25 квітня.

Передісторія

18 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноагентів. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель розкритикував рішення парламенту Грузії. У ЄС вважають, що Грузія повинна відмовитися від закону, в інакшому випадку це може викликати проблеми зі вступом країни до Європейського союзу.

У НАТО назвали рішення парламенту Грузії "кроком назад" на шляху до Альянсу.

При цьому у Тбілісі протестували проти скандального закону про іноагентів. Учасники акцій закликають не голосувати за закон у другому читанні.

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