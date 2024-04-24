ЄС пропонують не починати з Грузією переговори про вступ через закон про іноагентів, - ЗМІ
Європарламент ухвалить резолюцію щодо грузинського закону про іноагентів. ЄС пропонують не розпочинати з Грузією переговори про вступ, поки документ буде діяти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".
Спочатку у парламент внесли чотири проєкти резолюції. До початку дебатів був розроблений п'ятий варіант. Станом на 23 квітня європарламентарі погодили загальний текст резолюції. Остаточно її ухвалять 25 квітня.
Попри пропозиції окремих депутатів, Європейський парламент не закликає ввести санкції проти Бідзини Іванішвілі, депутатів "Грузинської мрії" чи високопоставлених поліцейських. Також резолюції не містить пропозицій припинення фінансування Грузії.
Серед головних моментів:
- засудження грузинського закону "Про прозорість іноземного впливу", а також його схожість з подібним російським законом;
- резолюція зазначає, що документ завдає шкоди репутації Грузії, її шляху до ЄС;
- ЄС пропонують не розпочинати з Грузією переговори про вступ, поки закон буде діяти;
- партію "Грузинська мрія" закликають відкликати закон, а владу захистити права громадян;
- ЄП закликає Європейську комісію оцінити прогрес Грузії щодо виконання рекомендацій, країни-члени вплинути на Тбілісі, а міжнародні організації - направити місії для спостереження за парламентськими виборами.
Передісторія
18 квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про іноагентів. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель розкритикував рішення парламенту Грузії. У ЄС вважають, що Грузія повинна відмовитися від закону, в інакшому випадку це може викликати проблеми зі вступом країни до Європейського союзу.
У НАТО назвали рішення парламенту Грузії "кроком назад" на шляху до Альянсу.
При цьому у Тбілісі протестували проти скандального закону про іноагентів. Учасники акцій закликають не голосувати за закон у другому читанні.
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