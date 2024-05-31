В ЕС прокомментировали, как убеждают Китай не продавать России товары двойного назначения

" В любом случае, Китай занимает огромное место в мировой торговле. Они производят много этих товаров, часть из которых от китайских производителей, часть производится в Китае дочерними предприятиями западных компаний", - сказал спецпредставитель ЕС по санкциям.

О'Салливан объяснил, что в ЕС уже внесли в списки некоторые компании в Китае, принимавшие участие в этом доказанном обходе. В этом отношении был поставлен вопрос перед китайскими властями на высшем уровне главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, главой Европейского совета Мишелем, когда они провели саммит с главой Китая Си Цзиньпином в декабре прошлого года.

"И наши государства-члены также поднимали этот вопрос на уровне глав государств, президент Макрон, канцлер Шольц. Поэтому мы активно работаем с Китаем", - отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.

В то же время, он напомнил о позиции Китая, отметив, что власти страны не хотят применять санкции ЕС и, формально говоря, заявляют, что их компании не поставляют продукцию военного назначения.

"Но эти товары, к сожалению, как мы знаем, не выглядят как товары военного назначения, а действительно имеют военное применение. И этот разговор мы продолжим вести с Китаем, чтобы побудить их понять опасность этой торговли", - подчеркнул О'Салливан.