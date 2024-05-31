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В ЕС прокомментировали, как убеждают Китай не продавать России товары двойного назначения

Фото: Дэвид О'Салливан (фото: Kaniuka Ruslan/Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

В Евросоюзе пытаются противостоять поставкам двойного назначения в РФ из Китая. Однако китайские власти не хотят применять санкции ЕС и заявляют, что не поставляют продукцию военного назначения стране-агрессору, несмотря на выявленные случаи.

Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в интервью РБК-Украина.

" В любом случае, Китай занимает огромное место в мировой торговле. Они производят много этих товаров, часть из которых от китайских производителей, часть производится в Китае дочерними предприятиями западных компаний", - сказал спецпредставитель ЕС по санкциям.

О'Салливан объяснил, что в ЕС уже внесли в списки некоторые компании в Китае, принимавшие участие в этом доказанном обходе. В этом отношении был поставлен вопрос перед китайскими властями на высшем уровне главой Еврокомиссии фон дер Ляйен, главой Европейского совета Мишелем, когда они провели саммит с главой Китая Си Цзиньпином в декабре прошлого года.

"И наши государства-члены также поднимали этот вопрос на уровне глав государств, президент Макрон, канцлер Шольц. Поэтому мы активно работаем с Китаем", - отметил спецпредставитель ЕС по санкциям.

В то же время, он напомнил о позиции Китая, отметив, что власти страны не хотят применять санкции ЕС и, формально говоря, заявляют, что их компании не поставляют продукцию военного назначения.

"Но эти товары, к сожалению, как мы знаем, не выглядят как товары военного назначения, а действительно имеют военное применение. И этот разговор мы продолжим вести с Китаем, чтобы побудить их понять опасность этой торговли", - подчеркнул О'Салливан.

Помощь РФ от Китая

Напомним, Китай усилил свое сотрудничество с Россией с начала полномасштабной войны страны-агрессора против Украины. В частности, продает РФ важные технологии и товары двойного назначения.

Так, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Китай поставляет России товары двойного назначения, которые используются захватчиками для производства оружия.

Кроме того, издание Associated Press сообщало, что в 2023 году около 90% российской микроэлектроники поступало из Китая.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике действия Китая по поставке товаров двойного назначения для оборонной промышленности РФ.

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