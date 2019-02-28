В ЄС прокоментували рішення КС про скасування статті про незаконне збагачення

Домбровскіс зазначив, що ЄС хоче зрозуміти мотиви КС, коли він приймав це рішення

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис прокомментировал решение Конституционного суда Украины об отмене статьи о незаконном обогащении и отметил, что в ЕС обеспокоены этим вопросом. Об этом он сообщил во время выступления перед студентами в Киеве, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

В частности, Домбровскис отметил, что ЕС хочет понять мотивы КС, когда он принимал это решение.

"ЕС обеспокоен вчерашним решением Конституционного суда об отмене статьи о незаконном обогащении. Нам требуется время для официального заявления и понимание того, чем оперировался Конституционный суд, когда принимал такое решение", - сказал он.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подал законопроект о предусмотрении неотвратимости уголовного наказания за незаконное обогащение, в котором учтены все замечания суда.

Отметим, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении. около 70 уголовных дел должны быть закрыты.